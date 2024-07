Taxa de retorno de distribuidoras de gás deve ser compatível com risco baixo, diz ministro

ARACAJU, Sergipe (Reuters) - As taxas de retorno dos investimentos das distribuidoras de gás do Brasil devem ser compatíveis com o risco do negócio, que é baixo, defendeu nesta quarta-feira o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Em discurso em evento em Sergipe, o ministro enalteceu a iniciativa do governo do Estado de rediscutir a taxa de retorno prevista no contrato de concessão da distribuidora local de gás canalizado, a Sergas.

"Conte com o Ministério de Minas e Energia nessa iniciativa para equalizar o retorno dos investimentos da Sergas de 20% para 10%", afirmou Silveira.