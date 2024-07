BB, Caixa e BNDES se unem ao BID em desenvolvimento de ETF focado em preservar Amazônia

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES anunciaram nesta quinta-feira o desenvolvimento de um fundo negociado em bolsa (ETF) focado em investimentos sustentáveis na floresta amazônica em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O objetivo da iniciativa, antecipada pela Reuters, é lançar o ETF “Amazônia para Todos” no mercado de capitais antes da conferência climática COP30, que será realizada em Belém no ano que vem. “Todo mundo quer ter uma participação na preservação da Amazônia, você pode ter um pedaço da preservação”, disse o presidente do BID, Ilan Goldfajn.

