EUA: crescimento econômico ganha força no 2º tri; inflação desacelera

A economia dos Estados Unidos cresceu mais rápido do que o esperado no segundo trimestre, mas a inflação diminuiu, deixando intactas as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro.

O PIB (Produto Interno Bruto) aumentou a uma taxa anualizada de 2,8% no último trimestre, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que expansão do PIB de 2,0%. As estimativas variavam de 1,1% a 3,4%. A economia cresceu a uma taxa de 1,4% no primeiro trimestre.

As autoridades do banco central dos EUA consideram um ritmo de 1,8% como a taxa de crescimento não inflacionária.