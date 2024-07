Vendas de resinas da Braskem no Brasil no 2° tri sobem 4% ano a ano

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A Braskem registrou alta de 4% na venda de resinas no mercado brasileiro no segundo trimestre contra um ano antes, para 824 mil toneladas, informou a petroquímica nesta quinta-feira, em prévia operacional.

A taxa média de utilização das centrais petroquímicas recuou 1 ponto percentual ano a ano, para 71%, com a parada das operações no polo petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, dada a catástrofe climática no Estado, mas compensada parcialmente pela alta na taxa de utilização nos polos petroquímicos da Bahia e de São Paulo.