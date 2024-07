Governo central tem déficit primário de R$38,8 bi em junho, diz Tesouro

A despesa total, por outro lado, registrou um crescimento real de 0,3%, a 199,318 bilhões de reais.

Do lado das receitas, segundo o Tesouro, foram destaques o recolhimento de tributos administrados pela Receita Federal, com impulso principalmente da arrecadação de Imposto de Importação, IPI e Cofins.

Sobre as despesas, a pasta apontou o impacto dos desembolsos de Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV, com uma alta de 16,0%, devido a "crescimento do número de beneficiários e pelos aumentos reais do salário-mínimo em 2023 e 2024".

Com o dado mensal, o resultado acumulado nos primeiros seis meses do ano ficou negativo em 68,698 bilhões de reais, frente a um saldo negativo de 43,233 bilhões de reais observado no mesmo período de 2023. Em 12 meses, as contas do governo central acumulam rombo de 260,7 bilhões de reais, o equivalente a 2,29% do PIB.

(Por Fernando Cardoso)