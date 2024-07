Índice PCE de inflação dos EUA tem alta moderada em junho

Economistas consultados pela Reuters previam que tanto o índice cheio quanto o núcleo subiriam 0,1% em junho.

Após os dados de quinta-feira sobre o Produto Interno Bruto, que mostraram que o núcleo da inflação aumentou um pouco mais rápido do que o esperado no segundo trimestre, alguns elevaram sua estimativa do núcleo, enquanto as previsões para o índice cheio foram pouco alteradas.

De modo geral, as pressões dos preços estão diminuindo e podem ajudar as autoridades do Fed, que se reunirão na próxima semana, a criar mais confiança de que a inflação está se aproximando da meta de 2% do banco central dos EUA. O Fed acompanha as medidas de preços PCE para a política monetária.

A demanda na economia esfriou em resposta ao aperto agressivo da política monetária pelo banco central em 2022 e 2023. O crescimento econômico foi, em média, de 2,1% no primeiro semestre deste ano, em comparação com 4,2% no segundo semestre de 2023.

O Fed vem mantendo sua taxa de juros de referência na faixa atual de 5,25% a 5,50% desde julho passado, após um aumento total de 525 pontos-base desde 2022.

A redução da inflação e a flexibilização das condições do mercado de trabalho levaram os mercados financeiros a prever três cortes nos juros este ano, a partir de setembro.