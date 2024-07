Usiminas tem prejuízo de R$100 mi no 2º tri, espera alta de preços e vendas no 3º tri

Analistas, em média, esperavam que a Usiminas tivesse no segundo trimestre prejuízo líquido de 113,75 milhões de reais e Ebitda de 444,7 milhões de reais.

O prejuízo do trimestre passado veio mesmo com alta de 7% nas vendas de aço no período e reduções de 74% nos investimentos e de 27% no capital de giro, embora as vendas de minério de ferro tenham recuado 16%.

A Usiminas afirmou no balanço que a desvalorização do real ante o dólar deve levar a empresa a elevar preços de aço nos próximos meses, movimento que coincide com as medidas do governo federal de proteger o setor contra concorrência de importações, notadamente da China.

Nas últimas semanas, as rivais Gerdau e CSN elevaram preços de produtos planos em 7% a 8%. Na véspera, distribuidores de aços planos afirmaram que esperam alta de 7,5% nas vendas de julho sobre um ano antes.

A Usiminas citou no balanço, sem dar detalhes, que espera alta nas vendas de aço no Brasil no terceiro trimestre ante o período imediatamente anterior, puxadas por setores automotivo, investimentos da indústria em máquinas e consumo das famílias.

A Usiminas teve receita líquida de 6,35 bilhões de reais de abril ao final de junho, queda de 8% na comparação anual, ante previsão média do mercado de 6,36 bilhões, segundo dados da Lseg.