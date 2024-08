Dólar tem leve queda em meio a queda dos Treasuries e realização de lucros

No Brasil, destacava-se também o valor já elevado do dólar, que fechou na véspera em sua maior cotação desde 21 de dezembro de 2021, a 5,7364 reais na venda. Isso impulsionou um movimento de realização de lucros.

Por volta das 10h08, o dólar já apresentava tendência de queda ante o real.

"Naturalmente com o câmbio a 5,80, você tem um ponto forte de realização, embora em minha opinião não tenha sido suficiente para impactar a liquidez", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

"Entendo então que a perda de força do dólar se deu novamente alinhada com o exterior, na esteira da queda de retorno dos Treasuries, e acompanhando também uma queda do dólar perante praticamente todas as divisas emergentes", acrescentou.

O dólar ainda acumulava perdas frente ao euro, rand sul-africano, peso chileno e iene.

O desempenho da moeda japonesa também era observado de perto, uma vez que sua força ante o dólar já provocou fuga de capital em mercados emergentes nas últimas semanas.