Ações de Hong Kong sobem com impulso de tecnologia; índices da China ficam estáveis

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong encerraram a semana em alta, impulsionadas por papéis de tecnologia, depois que a divulgação de balanços por gigantes do comércio eletrônico ajudou a elevar a confiança, enquanto os índices acionários da China ficaram praticamente estáveis.

A chinesa JD.COM superou as previsões de lucro no segundo trimestre, enquanto o Alibaba Group não atingiu as expectativas do mercado em relação à sua receita.

O Hang Seng Tech Index subiu 2,2%, com as ações da JD e da Alibaba avançando 8,9% e 4,8%, respectivamente.