Atividade econômica brasileira cresce bem acima do esperado em junho e mostra resiliência no trimestre, mostra BC

BRASÍLIA (Reuters) -A economia brasileira cresceu bem acima do esperado por economistas em junho, mostrando resiliência no trimestre marcado pela calamidade das enchentes no Rio Grande do Sul e cenário de juros elevados, de acordo com indicador considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), divulgado nesta sexta-feira.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou 1,4% em junho na comparação com maio e fechou o segundo trimestre com alta de 1,1% sobre os três meses imediatamente anteriores, de acordo com dados dessazonalizados. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma alta de 0,50% no mês.

O número de maio ainda foi revisado para cima, apontando agora para um crescimento de 0,42% da atividade no mês em que as enchentes afetaram o RS, ante alta de 0,25% informada inicialmente.