Mastercard reduz em 3% número global de funcionários

(Reuters) - A bandeira de cartões Mastercard está reduzindo seu quadro global de funcionários em 3%, como parte de uma reorganização que revelou no início deste ano para aprimorar o foco nos negócios principais, disse um porta-voz da companhia nesta sexta-feira.

Os cortes afetam cerca de 1 mil funcionários com base nos dados mais recentes sobre a força de trabalho da empresa. A Mastercard tinha 33.400 trabalhadores no final do ano passado, de acordo com seu relatório anual.

A maioria das pessoas afetadas pelos cortes será notificada até o terceiro trimestre.