Produção de petróleo do Brasil ainda sofre impacto de greve do Ibama, diz IBP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A prolongada greve dos trabalhadores do Ibama continua impactando a produção de petróleo do Brasil, mas a situação deve se normalizar em duas semanas, disse nesta sexta-feira o presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), Roberto Ardenghy, à Reuters.

Segundo ele, a perda de produção está atualmente em 120 mil barris por dia (bpd), ante 200 mil bpd calculados anteriormente.

Sindicados de trabalhadores do Ibama assinaram no início da semana um acordo com o governo para encerrar a greve que afetou a concessão de licenças para o setor de óleo e gás.