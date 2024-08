Ações sobem na Europa com impulso de mineradoras; Fed segue no foco

O setor de recursos básicos avançava 1,1% depois que os contratos futuros do alumínio em Xangai atingiram a máxima de cinco semanas, devido ao aperto no fornecimento de matérias-primas. [MET/L]

Sem dados econômicos provenientes da Europa nesta quarta-feira, o foco dos investidores está na ata do Fed, que será divulgada às 15h (horário de Brasília).

Agentes financeiros também estão agindo com cautela antes do simpósio de Jackson Hole, onde todas as atenções estarão voltadas para o discurso do chair do Fed, Jerome Powell, na sexta-feira.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,20%, a 8.290 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,33%, a 18.417 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,31%, a 7.509 pontos.