Caixa eleva lucro a R$3,3 bi no 2º trimestre

Nos primeiros seis meses do ano, as receitas totalizaram 13,4 bilhões de reais, com a Caixa destacando o crescimento em receitas com loterias (+21,2%), serviços de operação de crédito (+12,9%), produtos de seguridade (+12,1%) e cartões (+7,3%).

O banco encerrou junho com uma carteira de crédito de 1,175 trilhão de reais, aumento de 10,6% versus um ano antes, liderado pelo segmento imobiliário -- onde possui 68% de participação de mercado em financiamentos imobiliários totais -- com um saldo de 783,6 bilhões de reais. A Caixa também é a principal operadora do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

A inadimplência da carteira de crédito total (acima de 90 dias) no final de junho estava em 2,2%, redução de 0,59 ponto percentual (p.p.) frente ao mesmo período de 2023, puxada pelas linhas de infraestrutura e imobiliário, que recuaram a 0% e 1,55%, respectivamente.

Já as taxas de inadimplência sobre empréstimos vencidos há mais de 90 dias nos demais segmentos de pessoa física, jurídica e agronegócio subiram no final do segundo trimestre para, na ordem, 4,64%, 7,01% e 2,11% em base anual.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)