Exportações do Japão crescem abaixo do esperado em julho; volumes recuam novamente

As exportações japonesas aumentaram 10,3% em relação ao ano anterior em julho, o oitavo mês consecutivo de alta, mostraram dados do Ministério das Finanças, mas abaixo da mediana das previsões do mercado de um crescimento de 11,4%. As vendas foram impulsionadas por um iene mais fraco e comparadas com um aumento de 5,4% em junho.

No entanto, os volumes gerais de remessas caíram 5,2% no mês passado em relação ao mesmo período do ano anterior, o sexto mês consecutivo de quedas.

A queda nos volumes sugeriu que o iene mais fraco estava mascarando a fraqueza da demanda global, disse Takeshi Minami, economista-chefe do Norinchukin Research Institute.

"As perspectivas para a demanda global também permanecem sombrias, uma vez que os problemas imobiliários continuam pesando sobre a economia chinesa e o mercado de trabalho dos Estados Unidos está esfriando. E se o iene se recuperar ainda mais, as exportações do Japão também diminuirão em termos de valor", disse ele.

As importações cresceram 16,6% em julho em relação ao ano anterior, contra um aumento de 14,9% esperado pelos economistas.

A balança comercial ficou em um déficit de 621,8 bilhões de ienes (4,28 bilhões de dólares), em comparação com um déficit previsto de 330,7 bilhões de ienes.