Juíza dos EUA decide que processos que relacionam Tylenol a TDAH não seguirá adiante

Anteriormente, Cote havia indeferido cerca de 550 casos centralizados perante ela, que alegavam que o Tylenol e suas versões genéricas causavam TDAH ou transtorno do espectro do autismo (TEA). Cerca de 58 casos de TDAH permaneceram em 1º de agosto.

"A decisão do tribunal continua a se alinhar com a posição da U.S. Food and Drug Administration e das principais organizações médicas que avaliaram minuciosamente essa questão -- a ciência não apoia a causalidade", disse a Johnson & Johnson Consumer, subsidiária da Kenvue que vende o Tylenol, em um comunicado. A Kevnue era anteriormente a divisão de saúde do consumidor da Johnson & Johnson, mas foi desmembrada no ano passado e agora é uma empresa independente.

Ashley Keller, advogada dos autores da ação, não quis comentar. A Walgreens e o Walmart não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O litígio multidistrital foi centralizado perante Cote em outubro de 2022. Os autores começaram a entrar com ações judiciais no início daquele ano, alegando que os varejistas não avisaram as usuárias grávidas de acetaminofeno, o ingrediente ativo do Tylenol, sobre os riscos neurológicos para o feto. Os reclamantes nomearam a J&J como ré posteriormente no litígio.

Em dezembro passado, Cote determinou que nenhuma das cinco testemunhas especializadas oferecidas pelos autores da ação para testemunhar que o paracetamol poderia causar TDAH e TEA havia usado uma metodologia científica sólida e, portanto, não poderia testemunhar no julgamento. Ela disse que a "abordagem não estruturada" dos especialistas permitia a "escolha seletiva" e uma "análise orientada por resultados".