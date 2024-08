Mercado Pago lança no Brasil 'stablecoin' própria lastreada em dólar

O Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, anunciou nesta quarta-feira que começou a oferecer aos seus clientes no Brasil a possibilidade de compra e venda de uma stablecoin lastreada em dólar norte-americano.

A Meli Dólar, como é chamada, poderá ser negociada por todos os usuários do Mercado Pago no Brasil por meio do aplicativo da fintech, informou a empresa em um comunicado à imprensa.

A stablecoin é um tipo de criptomoeda que é atrelada a um ativo estável, como o dólar, a fim de reduzir sua volatilidade.