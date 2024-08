Minério de ferro sobe com medidas para setor imobiliário reanimando perspectivas de demanda

Por Amy Lv e Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro subiram nesta quarta-feira, atingindo os níveis mais altos em uma semana, conforme medidas de apoio ao setor imobiliário da China, principal mercado consumidor do minério, reavivaram as esperanças de aumento da demanda nos próximos meses.

O contrato mais negociado de janeiro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 4,58%, a 742 iuanes (104,01 dólares) a tonelada, o nível mais alto desde 13 de agosto.