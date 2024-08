Petróleo cai US$1 após revisão significativa de dados de emprego nos EUA

Os empregadores dos EUA criaram muito menos empregos do que o relatado originalmente no ano até março, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira.

"O mercado agora está passando de uma precificação em uma economia mais forte para uma possível aterrissagem forçada, e é por isso que os preços do petróleo estão relutantes em subir", disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

A estimativa do departamento para o emprego total na folha de pagamento para o período de abril de 2023 a março de 2024 foi reduzida em 818.000.

"Esses dados ajudaram a criar uma crise de confiança", disse Tim Snyder, economista-chefe da Matador Economics.

Os dados revisados de empregos compensaram o suporte de queda nos estoques de petróleo dos EUA e as atas divulgadas recentemente pelo Federal Reserve, indicando um provável corte nas taxas em setembro.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston; Reportagem adicional de Paul Carsten e Ahmad Ghaddar em Londres, e Jeslyn Lerh em Cingapura)