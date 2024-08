Zoom eleva projeção de receita anual devido a forte demanda por seus produtos com IA

A companhia informou que as grandes contas, com clientes contribuindo com mais de 100.000 dólares em receita nos últimos 12 meses, aumentaram 7,1% em relação ao ano anterior no segundo trimestre.

A dona da plataforma Zoom prevê sua receita fiscal de 2025 entre 4,63 bilhões e 4,64 bilhões de dólares, ante projeção anterior de 4,61 bilhões a 4,62 bilhões. Analistas estimam, em média, 4,62 bilhões de dólares, segundo dados da LSEG.

A receita do trimestre encerrado em 31 de julho foi de 1,16 bilhão de dólares, superando a estimativa dos analistas de 1,15 bilhão de dólares.

A empresa teve um lucro ajustado de 1,39 dólar por ação, em comparação com ganho de 1,34 dólar por papel no ano anterior.

(Reportagem de Juby Babu na Cidade do México)