Atividade empresarial do Reino Unido avança mais do que o esperado em agosto, mostra PMI

Por Andy Bruce

(Reuters) - A atividade empresarial do Reino Unido acelerou este mês e as pressões dos preços diminuíram para o nível mais fraco em mais de três anos, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira que sinalizou um impulso de crescimento constante para o segundo semestre de 2024.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) composto preliminar da S&P Global para o Reino Unido subiu em agosto para 53,4, de 52,8, a leitura mais alta desde abril e acima da previsão mediana de 52,9 em uma pesquisa da Reuters com economistas.