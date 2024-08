Galípolo nega que BC esteja em 'corner' sobre Selic e diz que subir juros é 'situação cotidiana'

Em evento em São Paulo, Galípolo disse discordar "respeitosamente" das interpretações do mercado sobre o BC ter ficado em um "corner", em referência a uma situação difícil.

Ao mesmo tempo, ele manteve o discurso duro das últimas semanas: "Inflação fora da meta é situação desconfortável, e ter que subir juros é situação cotidiana para quem está no BC".

No evento promovido pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), Galípolo disse que havia no mercado "algum tipo de constrangimento" que interditava a percepção de que o BC poderia promover uma alta de juros, ainda que nenhum membro da autoridade monetária se sentisse constrangido a elevar a Selic, hoje em 10,50% ao ano.

Com as comunicações mais recentes do BC, conforme Galípolo, o mercado percebeu que a instituição tem "mais graus de liberdade" para decidir sobre a Selic e que todas as opções estão sob a mesa, inclusive a elevação da taxa.

No início da palestra, Galípolo disse querer reforçar seus comentários anteriores e afirmou estar satisfeito com a interpretação de suas mensagens recentes. Ele também pontuou que suas falas não apresentam dissonâncias com declarações de outros dirigentes do BC ou com as comunicações do Comitê de Política Monetária (Copom).

BUSCA DA META