Ibovespa recua com ajustes após recordes; Vibra cai mais de 3%

- ITAÚ UNIBANCO PN caía 1,75%, tendo como pano de fundo relatório de analistas do UBS BB cortando a recomendação dos papéis para "neutra", enquanto manteve o preço-alvo em 42 reais. No setor, BANCO DO BRASIL ON perdia 1,2%, SANTANDER BRASIL UNIT cedia 0,35% e BRADESCO PN era negociada em baixa de 0,19%.

- PETROBRAS PN perdia 0,43%, apesar do sinal positivo dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 0,32%.

- VALE ON mostrava variação negativa de 0,24%, após desempenho robusto na véspera, em meio ao desempenho misto dos futuros do minério de ferro na Ásia. O contrato mais negociado em Dalian, na China, fechou as negociações diurnas com elevação de 0,41%, mas o vencimento de referência em Cingapura registrava declínio de 0,68%.

- WEG ON valorizava-se 1,52%, renovando pico histórico intradia ao bater 54,3 reais na máxima até o momento.

- EMBRAER ON avançava 1,24%, engatando a terceira sessão consecutiva no azul, tendo no radar relatório de analistas do Bank of America elevando o preço-alvo dos ADRs (recibos de ações negociados nos EUA) da fabricante de aviões de 28 para 40 dólares.

Para ver as maiores baixas do Ibovespa, clique em