Taxas de juros futuros têm forte alta após fala de Galípolo e precificam 100% de chance de aumento da Selic

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a quinta-feira em forte alta, precificando 100% de probabilidade de o Banco Central subir a taxa básica Selic em setembro, na esteira de novo discurso duro contra a inflação do diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, e da alta dos rendimentos dos Treasuries no exterior.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 -- que reflete a política monetária no curtíssimo prazo -- estava em 10,749%, em alta de 9 pontos-base ante os 10,749% do ajuste anterior.

Já a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 11,595%, ante 11,446% do ajuste anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,605%, ante 11,413%.