Aneel cita déficit de servidores e corte de orçamento após fala de Silveira

O ofício também cita "cortes orçamentários e sucessivos contingenciamentos", o que, segundo a Aneel, compromete fiscalizações, convênios com as agências estaduais, processos de consultas públicas, ouvidora setorial e investimentos em sistemas de informação.

Do mais de R$ 1 bilhão arrecadado anualmente com a Taxa de Fiscalização, que custeia as atividades da Aneel, apenas cerca de R$ 400 milhões foram destinados à agência em 2024.

A Aneel ressaltou ainda a mobilização 'Valoriza Regulação' deflagrada neste ano por servidores públicos de 11 agências reguladoras federais, o que levou a uma maior lentidão de processos internos, impactando as entregas de curto prazo.

Sobre o quadro da diretoria, o documento aponta a falta de indicação, pelo Ministério de Minas e Energia, de um substituto à vaga de Hélvio Guerra, que deixou o colegiado no fim de maio.

"Importante ressaltar que o colegiado incompleto traz sérias repercussões à gestão da Agência, tais como o acúmulo de atividades e processos administrativos, votações empatadas ou sem maioria mínima, problema de quorum mínimo para deliberações, entre outros".

O ofício da Aneel vem após duras críticas públicas à Aneel feitas por Silveira no último mês, e que se materializaram em um ofício no qual o ministro cobra a regulamentação de várias medidas, como a política de compartilhamento de postes e a nova governança da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), falando até mesmo na possibilidade de "intervir" diante de "alongada inércia da diretoria" do regulador.