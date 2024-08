Barkin, do Fed, diz que empresas dos EUA podem abandonar abordagem atual e fazer mais demissões

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - É improvável que a abordagem de "baixa contratação e baixa demissão" que as empresas norte-americana têm adotado em suas decisões de emprego perdure, disse o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, em comentários recém-divulgados, citando o risco de que as corporações possam recorrer a demissões caso a economia enfraqueça.

As preocupações com o mercado de trabalho têm se intensificado no banco central dos Estados Unidos nas últimas semanas e são uma das principais razões pelas quais o chair do Fed, Jerome Powell, disse em um discurso na sexta-feira que cortes de juros são necessários para evitar qualquer erosão adicional e indesejada na taxa de desemprego do país.