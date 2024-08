CNPE define Petrobras como operadora do bloco Jaspe que será licitado sob regime de partilha

(Reuters) - O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta segunda-feira resolução com a manifestação de interesse da Petrobras no bloco de Jaspe, que será licitado em leilão sob regime de partilha, definindo que estatal deverá ser operadora do bloco com fatia mínima de 40%.

Segundo comunicado do Ministério de Minas e Energia, o CNPE também aprovou em reunião nesta manhã resolução que estabelece diretrizes adicionais à política de comercialização do petróleo e gás natural da União, nos contratos de partilha.

A estatal PPSA, que representa a União nos contratos de partilha, poderá contratar o escoamento e o processamento do volume do gás natural que cabe à União nesses contratos.