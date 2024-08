Encomendas de bens de capital dos EUA recua de forma inesperada em julho

Os gastos das empresas com equipamentos registraram um crescimento de dois dígitos no segundo trimestre, com os gastos com bens se mantendo em grande parte apesar dos aumentos de 525 pontos-base nos juros pelo Federal Reserve em 2022 e 2023.

O banco central dos EUA tem mantido sua taxa de juros na faixa atual de 5,25% a 5,50% por um ano. Na sexta-feira, o chair do Fed, Jerome Powell, sinalizou que cortes de juros devem ocorrer em breve em meio a preocupações com a fraqueza do mercado de trabalho.

Os mercados esperam que o Fed dê início ao seu ciclo de afrouxamento monetário no próximo mês com uma redução de 25 pontos-base na taxa, embora um corte de 50 pontos-base não possa ser descartado.

(Por Lucia Mutikani)