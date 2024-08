Ibovespa avança puxado por Petrobras com alta do petróleo e "upgrade" do Morgan Stanley

- SÃO MARTINHO ON registrava acréscimo de 4,8%, em meio a perspectivas de que incêndios que chegaram a atingir parte do canavial da companhia não devem ter impacto sobre o volume total produzido, uma vez que empresa deve processar a cana afetada ao longo dos próximos dias. Ao mesmo tempo, a empresa deve beneficiar-se da alta dos preços do açúcar e do álcool, pela menor disponibilidade dos demais produtores.

- CCR ON valorizava-se 0,81%, endossada por relatório de analistas do UBS BB elevando a recomendação das ações da companhia e da rival Ecorodovias para "compra" ante "neutra", bem como os preços-alvo de 16 para 16,50 reais e de 10 para 12 reais, respectivamente. Entre os argumentos, citaram tráfego mais forte, uso de novas tecnologias e alocação eficiente de capital. ECORODOVIAS ON, que não faz parte do Ibovespa, subia 1,56%.

- RUMO ON recuava 3,09%, após divulgar atualização da projeção de investimento em 1ª fase da Ferrovia do Mato Grosso (FMT) para entre 3,8 bilhões e 4,3 bilhões de reais. De acordo com a empresa, a projeção, que vale entre julho e dezembro de 2026, considera inclusão de 500 milhões de reais para construção de novo terminal que não estava incluído na estimativa anterior, exclusão de desembolsos realizados até junho e atualização de premissas de construção e econômicas.

- CVC BRASIL ON caía 8,89%, em meio a ajustes após forte valorização na última semana, quando acumulou um ganho de 17,8%. No final da sexta-feira, a operadora de turismo divulgou que fundos sob a gestão da WNT reduziram a participação na companhia para o equivalente a 3,34% do capital social.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,27%, em dia misto no setor no Ibovespa, com BRADESCO PN em queda de 0,26%, BANCO DO BRASIL ON avançando 0,5%, SANTANDER BRASIL UNIT ganhando 0,22% e BTG PACTUAL UNIT operando estável.