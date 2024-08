Dólar sobe acompanhando exterior com dados econômicos e Fed em foco

O desempenho dos preços das commodities nesta sessão traziam sinais ruins para países exportadores de matérias-primas como o Brasil, com os preços do petróleo devolvendo ganhos acumulados com os temores pelo fornecimento em meio às tensões no Oriente Médio, e os contratos futuros de minério de ferro recuando.

Com isso, a moeda norte-americana subia frente ao peso chileno e o rand sul-africano, com estabilidade ante o peso colombiano.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,55%, a 101,150.

No cenário nacional, investidores aguardam comentários do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento do Santander, às 10h, em meio à expectativa de que a autarquia elevará a Selic dos atuais 10,50% em sua próxima reunião de política monetária, em setembro.

Na curva de juros brasileira, a taxa do DI para janeiro de 2025 -- que reflete a política monetária no curtíssimo prazo -- estava em 10,89%, em alta de 1 ponto-base.

Um pouco mais tarde, às 11h, a equipe econômica do governo realiza coletiva de imprensa sobre o processo de revisão de gastos, com presença do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.