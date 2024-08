PPSA ofertará 1,5 mi barris de petróleo da União na modalidade spot em setembro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA) realizará em 18 de setembro processo de venda spot para comercializar 1,5 milhão de barris de petróleo da União em três cargas dos campos de Atapu, Sépia e Itapu, todos no pré-sal da Bacia de Santos, informou a companhia em nota nesta quarta-feira.

Os carregamentos ocorrerão a partir do último bimestre de 2024, segundo a PPSA, responsável por representar a União nos contratos de Partilha de produção no pré-sal. Será a primeira vez que haverá comercialização de volumes de Itapu para a União, destacou.

A PPSA informou que todas as empresas que já atuam no pré-sal serão convidadas para participar, além da petroleira brasileira PRIO e da Refinaria de Mataripe, da Acelen, na Bahia. Este modelo tem sido adotado para a comercialização de cargas spot e os preços ofertados serão baseados no petróleo Brent.