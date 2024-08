Precisamos investir na indústria de Defesa, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apontou nesta quarta-feira a necessidade do país investir na indústria de Defesa e indicou o papel das Forças Armadas para dar as condições para que o Brasil se torne uma grande potência.

Em solenidade de comemoração do aniversário de 25 anos da criação do Ministério da Defesa, Lula destacou também o papel da criação da pasta — que retirou dos comandantes das Forças o status de ministros — no fortalecimento da democracia.

"Eu já disse em outras oportunidades, mas faço questão de reforçar, precisamos investir na indústria de Defesa", disse Lula, que ressaltou ainda a importância das Forças Armadas no que chamou de "mão de obra altamente qualificada".