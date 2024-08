Setor de máquinas tem queda de receita em julho sobre um ano antes, diz Abimaq

"Foi mais uma recuperação da desaceleração anterior, um represamento liberado no mês de julho. Vemos gradativamente uma melhora, mas voltando ao padrão, nada muito acima do ano passado", disse Zanella.

Segundo ela, a expectativa da entidade para o faturamento total do setor neste ano é de queda de 7%. Até o mês passado, a receita líquida total mostrava queda de 14,3% desde janeiro.

Considerando apenas as exportações, a previsão é de queda de 3,4% neste ano ante o recorde do ano passado. De janeiro a julho o setor acumula recuo de 5,7% nas vendas externas.

"Os números (do setor em julho) estão dentro das expectativas, de melhora no terceiro trimestre", afirmou Zanella.

O consumo aparente de máquinas, que leva em conta equipamentos produzidos no país e importados, teve alta de 5,1%, com a Abimaq citando uma tendência de recuperação observada desde início do segundo trimestre deste ano.

A indústria de máquinas e equipamentos encerrou julho utilizando 76,1% da sua capacidade instalada, valor 0,3 ponto percentual acima de junho e 1,1 ponto acima do resultado de um ano antes.