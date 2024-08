Taxas futuras de juros ampliam altas após indicação de Galípolo para presidência do BC

Perto do fechamento a curva traduzia a percepção de que o BC pode até mesmo começar um ciclo de alta da Selic com elevação de meio ponto percentual em setembro. Ela precificava 69% de probabilidade de alta de 25 pontos-base e 31% de chance de elevação de 50 pontos-base. Na véspera, quando havia apenas a expectativa pela indicação de Galípolo, os percentuais eram de 95% e 5%, respectivamente.

Comentários do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, em evento do Santander pela manhã acabaram ficando em segundo plano. Ele disse que os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de agosto, divulgados na véspera, vieram melhores do que números anteriores, mas ainda não forneceram conforto, reiterando que a autarquia fará o que for preciso para atingir a meta de inflação.

"Tivemos número de inflação ontem que veio um pouco melhor, o IPCA-15, mas não nos dá conforto", disse Campos Neto, chamando atenção ainda para a pressão exercida pelo mercado de trabalho aquecido sobre os preços.

Em relação a isso, durante a tarde o Ministério do Trabalho e Emprego informou que o Brasil abriu 188.021 vagas formais de trabalho em julho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O resultado veio apenas um pouco abaixo da expectativa de economistas em pesquisa da Reuters, de criação líquida de 190.000 vagas.

No fim da manhã, o Ministério do Planejamento e do Orçamento informou que o corte de 25,9 bilhões de reais anunciado pelo governo para fechar as contas de 2025 a partir da revisão de cadastros e programas atingirá principalmente desembolsos do INSS e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

No exterior, em meio à expectativa pela divulgação de novos dados econômicos nos EUA até o fim da semana, no fim da tarde os yields seguiam próximos da estabilidade. Às 16h39, o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 1 ponto-base, a 3,846%.