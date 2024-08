Ações sobem na Europa após impulso de dados de inflação ofuscar decepção com Nvidia

O STOXX 600 fechou em alta de 0,76%, a 524,57 pontos, perdendo por pouco um novo recorde de fechamento, enquanto o DAX da Alemanha subiu 0,69%, a 18.912,57 pontos, e registrou um recorde.

Dados reforçaram esperanças de que o Banco Central Europeu (BCE) cortará os juros novamente em setembro, conforme formuladores de política monetária enfatizaram a necessidade de ver a inflação continuar a cair.

"(Os dados) são vistos dando ao BCE uma chance maior de ser um pouco mais flexível com a política monetária do que talvez as pessoas esperassem", disse Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell.

O setor de tecnologia saltou 2,2%, com o melhor desempenho setorial, com investidores ignorando a previsão trimestral da fabricante de chips norte-americana Nvidia, que não atendeu às grandes expectativas de alguns investidores.

Investidores se prepararam para possíveis repercussões nas ações globais, caso a queridinha da inteligência artificial apresentasse resultados menos do que impressionantes, mas as ações de chips da Europa, de modo geral, não foram pressionadas.

ASM International, STMicroelectronics e ASML Holding subiram entre 3% e 3,7%. A empresa de software SAP SE avançou quase 2%.