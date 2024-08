Enquadrar fiscal é parte mais difícil da economia atual, diz Campos Neto

"A parte fiscal tem sido relevante e tem influenciado expectativas de inflação e a curva de juros futuros", comentou Campos Neto. "Parte mais difícil da economia brasileira é enquadrar o fiscal hoje. A despesa continua subindo acima da receita", acrescentou.

De fato, um dos motivos que vem sendo apontado pelos economistas do mercado para a elevação das expectativas de inflação é o receio em torno da capacidade do governo em equilibrar as contas. Na curva a termo brasileira, alguns vértices voltaram a indicar nesta quinta-feira taxas na faixa de 11,8%, incorporando prêmios, entre outros motivos, em função do cenário fiscal.

"A expectativa de inflação desancorou bastante", disse Campos Neto, acrescentando que movimentos "rápidos" de ancoragem de inflação estão relacionados à melhora da perspectiva na área fiscal.

No evento, Campos Neto disse que há também uma preocupação sobre se o crescimento atual da massa salarial representa risco inflacionário ou não.

Recentemente, o mercado de trabalho aquecido vem sendo citado pelo BC como um risco altista para a inflação.

Em sua apresentação no evento, Campos Neto não abordou o mercado de câmbio brasileiro.