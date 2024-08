Ibovespa fecha em queda com realização de lucros; Azul desaba 24%

- PETROBRAS PN terminou com variação negativa de 0,68%, após renovar máximas históricas, descolada do movimento dos preços do petróleo no exterior na sessão, que subiram após duas quedas seguidas, já que as preocupações com o fornecimento da Líbia ajudaram a compensar uma queda menor do que o esperado nos estoques de petróleo cru dos EUA. O barril de Brent, usado como referência pela estatal, fechou em alta de 1,64%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 1,1%, após renovar máxima histórica de fechamento na véspera, em sessão sem direção única para os bancos do Ibovespa, tendo como pano de fundo dados de crédito do Banco Central de julho que mostraram avanço de 3,7% nas concessões de empréstimos no Brasil ante junho, entre outros números. BRADESCO PN recuou 0,26% e SANTANDER BRASIL UNIT perdeu 0,22%, enquanto BANCO DO BRASIL ON avançou 0,43%.