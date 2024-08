São Paulo lança rota de enoturismo enquanto produção de vinho fino avança no Estado

Agora a expectativa é de que a percepção sobre os vinhos paulistas mude, com novas técnicas de cultivo e investimentos dando frutos para produtores explorarem todo o potencial do terroir paulista, disseram representantes do governo e integrantes do setor no lançamento do programa, na noite de quarta-feira, no Palácio dos Bandeirantes.

"Agora todo mundo vai saber que São Paulo tem vinho de qualidade... Para aquele pessoal que está indo para a Serra Gaúcha, venha para São Paulo que aqui tem coisa boa...", disse o governador Tarcísio de Freitas, antes de participar de uma degustação coletiva dos produtos de várias vinícolas, na sede do governo.

As cinco rotas passam pela Alta Mogiana (Ribeirão Preto e região), pelo roteiro dos Bandeirantes (São Roque e região), Circuito das Frutas (Jundiaí e região), Serra dos Encontros (Espírito Santo do Pinhal e região) e Alto da Mantiqueira (São Bento do Sapucaí e região), com 55 vinícolas. Outras 11 vinícolas foram organizadas como enodestinos.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, o projeto quer "mudar a visão do vinho no Estado de São Paulo", e iniciativas serão feitas também para garantir que as bebidas estejam nos cardápios dos melhores restaurantes, além de supermercados.

"Tenho feito testes às cegas com o nosso vinho, e as pessoas acham que estão tomando vinho italiano, espanhol", disse Lima, que como empresário que já foi dono de uma vinícola na Argentina.

O Estado, já um importante produtor de vinhos do Brasil, caminha para disputar no futuro a liderança com o Rio Grande do Sul. "Agora entramos na disputa", disse Lima, revelando que 70% de sua adega é de vinhos paulistas.