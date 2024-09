BC vende 15.300 contratos de swap cambial, equivalente a US$765 mi, em operação extra

Esta é a segunda operação extra, com injeção de recursos novos no sistema, realizada nesta sexta-feira pelo BC. Pela manhã a instituição vendeu 1,5 bilhão de dólares no mercado à vista, alegando que a operação buscava lidar com um fluxo atípico de dólares.

Também pela manhã o BC realizou o leilão de rolagem de swaps que vem ocorrendo diariamente, para reposição de contratos que vencerão nos próximos meses. Neste caso, o BC vendeu todos os 12.000 contratos oferecidos, equivalentes a 600 milhões de dólares.

Após o anúncio do leilão extra de swaps, pouco antes das 12h50, as cotações do dólar perderam força ante o real, com o mercado já se ajustando à operação.

Porém, a moeda segue em alta nesta tarde. Às 13h52, o dólar à vista o dólar à vista subia 0,4%, a 5,6453 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro para outubro tinha alta de 0,26%, aos 5,6635 reais.