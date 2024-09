Cade aprova compra do controle da Tok&Stok pela Mobly sem restrições

(Reuters) - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, acordo para a transferência do controle da rede de varejo de móveis Tok&Stok para a rival Mobly e fundos geridos pela SPX Capital, de acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira.

A transação, conforme as companhias anunciaram no começo de agosto, se dará por meio de aumento de capital da Mobly. Os fundos geridos pela SPX transferem a totalidade de sua participação de 60,1% na Tok&Stok para a Mobly e passam a deter 12% da companhia combinada.

Em seu despacho, o órgão antitruste afirmou que, "considerando as estimativas de participação das partes nos mercados afetados..., conclui-se que a operação não possui o condão de acarretar prejuízos ao ambiente concorrencial".