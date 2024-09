Dólar sobe com pressão externa e disputa pela Ptax, apesar de leilão à vista do BC

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 1,19%, cotado a 5,6227 reais.

Nesta manhã, uma série de fatores moldava as decisões dos investidores nos mercados de câmbio, com a força do dólar no exterior e a disputa pela Ptax se sobrepondo à influência de um leilão à vista realizado pelo BC.

O Departamento de Trabalho dos EUA anunciou que seu índice PCE -- a medida de inflação preferida do Federal Reserve -- teve alta de 0,2% em julho na base mensal, em linha com o esperado por analistas, ante avanço de 0,1% no mês anterior.

Em 12 meses, o índice chegou a 2,6%, de 2,5% em junho, mas ainda próximo da meta de 2% do Fed.

O resultado consolidou as apostas dos agentes financeiros de que o banco central dos EUA deve realizar um ciclo de afrouxamento monetário gradual a partir de setembro, à medida que a inflação, apesar de moderada, ainda segue um pouco acima da meta e a economia tem mostrado resiliência, como visto nos números do PIB na véspera.

Essa é uma mudança em relação à perspectiva no início do mês de que a maior economia do mundo poderia estar rumando para uma recessão, o que fez operadores precificarem cortes de juros mais agressivos na época.