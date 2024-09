Fed deve cortar juros em setembro com arrefecimento da inflação

O chair do Fed, Jerome Powell, disse na semana passada que "chegou a hora" de reduzir os juros, após uma batalha contra a inflação nos maiores níveis em décadas, que levou o banco central dos EUA a aumentar a taxa básica de forma agressiva em 2022 e 2023. Ele manteve sua taxa na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho passado.

"As recentes tendências de preços confirmam que o fim da luta do Fed contra a inflação está se aproximando", garantindo um corte nos juros na reunião de política monetária de 17 e 18 de setembro, escreveu Ben Ayers, economista sênior da Nationwide.

"O maior arrefecimento da inflação pode dar ao Fed margem de manobra para ser mais agressivo com as reduções dos juros nas próximas reuniões, especialmente se o mercado de trabalho mostrar uma deterioração acentuada."

Após a divulgação do relatório, que também mostrou um aumento sólido nos gastos do consumidor, operadores mantiveram as apostas de que o Fed manterá uma redução de 0,25 ponto percentual no início, mas fará um corte maior de 0,50 ponto percentual em uma reunião posterior.

Os mercados financeiros continuam apostando que o Fed reduzirá os juros em 1 ponto percentual completo até o fim deste ano. A maioria dos analistas está prevendo um pouco menos, dada a solidez da economia, mas eles dizem que as leituras do mercado de trabalho determinarão o grau de agressividade do Fed.

O banco central dos EUA passou "de um Fed que prioriza a inflação para um Fed que prioriza a mão de obra". Foi assim que economistas da Evercore ISI resumiram a situação nesta sexta-feira.