Lula reafirma que não aceita vitória de Maduro sem provas

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que não aceita a vitória do presidente venezuelano Nicolás Maduro, e tampouco do oposicionista Edmundo González, sem provas do resultado da eleição, mesmo com a decisão da Suprema Corte venezuelana de confirmar a eleição do atual presidente.

"Não aceito nem a vitória dele nem da oposição. Ele fala que ganhou, a oposição fala que ganhou, e não tem prova. Então o que estamos exigindo é a prova", disse em entrevista à rádio Mais da Paraíba.