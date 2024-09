ONS vê reservatórios do SE/CO em 48% da capacidade em setembro, menor nível em 3 anos

O nível estimado de 48%, porém, supera com folga as marcas registradas para setembro em vários anos anteriores, principalmente entre 2014 e 2020, quando o nível dos reservatórios nesse mês do ano variou de 23% a 40%.

Apesar do crescimento da geração solar e eólica no Brasil nos últimos anos, a fonte hidrelétrica ainda responde por cerca de 65% da capacidade de produção de eletricidade no país.

Neste ano, a seca no Norte do país já motivou o governo a reduzir a geração das hidrelétricas da região, acionar mais termelétricas e importar energia de países vizinhos.

O ONS estimou que as chuvas que deverão chegar em setembro às usinas hidrelétricas ficarão abaixo da média histórica em todos os subsistemas, com previsão de 50% da média para o Sudeste/Centro-Oeste, 42% para o Sul, 44% para o Nordeste e 47% para o Norte.

Já para a carga de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN), a previsão é de um crescimento de 0,3% ante setembro de 2023, a 77.432 megawatts médios, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira.

(Por Letícia Fucuchima)