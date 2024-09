Se não fossem derrotas do governo em 2023, teríamos déficit zero sustentável este ano, diz Haddad

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que, se o governo não tivesse sofrido algumas derrotas "compreensíveis" no Congresso Nacional em 2023, o país teria um déficit fiscal zero de forma sustentável este ano, mas destacou resultados positivos do dialogo com o Legislativo.

"Se nós tivéssemos aprovado 100% do que nós propusemos para o Congresso ano passado, nós estaríamos com déficit zero este ano, e sustentável", disse em evento promovido pela Associação Brasileira de Franchising.

Haddad disse que alguns desdobramentos esperados pelo governo foram adiados, mas destacou que isso faz parte da democracia.