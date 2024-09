Taxas longas de juros futuros disparam com temor fiscal após alta da dívida bruta no Brasil

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs com prazos mais longos dispararam nesta sexta-feira refletindo os temores do mercado quanto ao equilíbrio fiscal do país após dados do Banco Central demonstrarem aumento da dívida bruta em julho, e quanto ao controle da inflação depois de mais um número forte do mercado de trabalho.

Declarações do presidente do BC, Roberto Campos Neto, pela manhã contribuíram para redução das apostas de alta de 50 pontos-base da Selic em setembro, o que fez as taxas de curtíssimo prazo estagnarem, mas isso também deu um impulso adicional às taxas dos DIs mais longos.