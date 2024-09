Grupo Mateus e Assaí negam negociação

O Assaí tem controle pulverizado e os principais acionistas são as empresas de investimento Orbis Invest (10%), BlackRock (9,97%), Conifer Management (5,01%) e Wishbone Management (5,01%), segundo informações da companhia.

O Grupo Mateus está envolvido em negociações para aquisição de rede no Nordeste. A empresa anunciou no final de maio assinatura de memorando de entendimento não vinculante para negociar a aquisição do controle da rival Novo Atacado, que tem 27 lojas em Pernambuco e na Paraíba e que somou no ano passado faturamento de mais de 4,5 bilhões de reais.

O Mateus citou no fato relevante que o foco segue "inclusive considerando as tratativas para estruturação e conclusão da potencial operação com o Novo Atacado".

"Não há qualquer negociação ou tratativa da companhia para essa finalidade", afirmou o Grupo Mateus sobre eventual discussão para compra de ações do Assaí.

(Por Alberto Alerigi Jr.)