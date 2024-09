Milhares de trabalhadores de hotéis dos EUA entram em greve

Cerca de 10 mil trabalhadores do setor hoteleiro dos Estados Unidos iniciaram uma greve de vários dias em várias cidades no domingo, depois que as negociações de contrato com as operadoras de hotéis Marriott International, Hilton Worldwide e Hyatt Hotels foram paralisadas, informou o sindicato Unite Here.

O Unite Here, que representa trabalhadores de hotéis, cassinos e aeroportos nos Estados Unidos e no Canadá, disse que milhares de trabalhadores de 24 hotéis estão em greve em alguns dos principais destinos de viagem, incluindo San Francisco e San Diego, na Califórnia, Honolulu, capital do Havaí, Boston, Seattle e Greenwich, Connecticut, com trabalhadores de outras cidades prontos para aderir à greve.

"As greves também foram autorizadas e podem começar a qualquer momento" em Baltimore, New Haven, Oakland e Providence, disse o sindicato em um comunicado. Trabalhadores e operadores de hotéis negociam um acordo sobre salários e reversão de cortes de pessoal ocorridos durante a pandemia.