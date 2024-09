Novo presidente-executivo do HSBC diz estar "comprometido" com estratégia atual do banco

O executivo começou em sua nova função com uma viagem a Hong Kong, o maior mercado do HSBC. Durante a viagem, Elhedery coletará comentários de suas equipes de liderança, bem como se reunirá com clientes e funcionários, de acordo com o memorando enviado visto pela Reuters.

Investidores do HSBC aguardam sinais de como o novo presidente-executivo conduzirá o crescimento do banco, uma vez que as fontes de receita fora da área de gestão de patrimônio devem cair diante de cortes de juros.

Em resposta ao pedido de comentário da Reuters sobre o memorando, um porta-voz do HSBC disse que Elhedery está ansioso para passar seus primeiros dias em Hong Kong, onde se reunirá com uma série de clientes, colegas e funcionários do governo.

"Nossa estratégia está funcionando, e estou comprometido em continuar a desenvolvê-la", disse Elhedery no memorando, que veio depois que o banco anunciou uma ampla mudança de liderança na semana passada.

Elhedery disse ainda que o banco agora é capaz de acelerar a execução de sua estratégia e aumentar a receita em uma "trajetória sustentável", ao mesmo tempo em que mantém "altos padrões éticos, gerenciamento prudente de riscos e forte disciplina de custos".