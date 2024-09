Petrobras reduz preço de querosene de aviação a distribuidoras em quase 9%

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras reduziu os preços do querosene de aviação para distribuidoras em 8,8% em média, a partir de 1º de setembro, informou a estatal nesta segunda-feira em nota, indicando seu reajuste mensal do QAV que segue parâmetros como o valor do petróleo e o câmbio.

A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores.

Com o reajuste de setembro, há uma redução acumulada de 8% em relação ao preço de dezembro de 2023.